14 ton narkotyków o czarnorynkowej wartości miliarda euro skonfiskowała włoska Gwardia Finansowa w porcie w Salerno na południu kraju. Znalazła też 84 miliony odurzających pastylek wyprodukowanych w Syrii przez dżihadystów, którzy tak finansują terroryzm.

Przemycane w trzech kontenerach substancje to amfetamina, a pastylki to captagon (fenetylina), nazywana "narkotykiem Państwa Islamskiego".

Wszystko było ukryte w zwojach papieru i w maszynach przemysłowych, tak zbudowanych, by skanery nie mogły wykryć ich zawartości - poinformowały włoskie służby. Nie podano, skąd przypłynął statek z tym transportem.



Śledczy podkreślili, że to największa konfiskata amfetaminy i substancji wyprodukowanych przez dżihadystów na świecie.



Dowódca specjalnej komórki Gwardii Finansowej z Neapolu kapitan Domenico Napolitano powiedział mediom, że trwa śledztwo. Wszczęto je przeciwko klanom tamtejszej mafii, kamorry, które zajmują się przemytem narkotyków.



Według niego transport amfetaminy był przeznaczony do dystrybucji w całej Europie.