W Klingenthal odbył się pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwyciężył Norweg Halvor Egner Granerud, który wygrał także wczorajszy prolog zawodów. Wysoko, na drugiej pozycji, uplasował się Kamil Stoch. Trzeci był słoweński zawodnik Bor Pavlovčič.

Norweg Halvor Egner Granerud triumfował w niemieckim Klingenthal / Clemens Bilan / PAP/EPA

Polacy pokazali świetną formę podczas pierwszej serii Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Biało-czerwonym nie udało się jednak pokonać Norwega Halvora Egnera Graneruda, który w doskonałych warunkach pogodowych poszybował na odległość 140,5 m w pierwszej serii i jeszcze dalej, bo na 141,5 m w serii finałowej.





Jak poszło Polakom w pierwszej serii?

Konkurs rozpoczął się o godz. 14:30. Andrzej Stękała w pierwszej serii skoczył 123,5 m, ale towarzyszyły mu niekorzystne warunki pogodowe. 127 m zanotował Klemens Murańka.



Jakub Wolny uzyskał 126,5 m. Tomasz Pilch oddał skok na odległość 119 m. Nie dało mu to jednak awansu do drugiej serii.



Daleko poszybował Dawid Kubacki, notując 138,5.



Niewiele mniej, bo 137,5 m skoczył Piotr Żyła. Najdalszy skok oddał Kamil Stoch. Dało mu to drugą pozycję.

Pozycje Polaków po pierwszej serii

2. Stoch

4. Kubacki

5. Żyła

21. Murańka

23. Wolny

26. Stękała

Granerud niepokonany

Pierwszy spośród polskich skoczków w serii finałowej skoczył Andrzej Stękała. Zawodnik nie był jednak zadowolony ze swojego wyniku. Osiągnął 127 m. Blisko, bo na 121 m, wylądował także Klemens Murańka.

136 m to wynik jaki zanotował Jakub Wolny. Piotr Żyła skoczył z kolei na odległość 131 m. Kolejny na belce startowej pojawił się Dawid Kubacki. Skoczek poszybował o pół metra dalej od Żyły.

Dobry skok na odległość 134 m oddał Kamil Stoch. Nasz zawodnik nie pokonał jednak Halvora Egnera Graneruda, który ponownie oddał fantastyczny skok. Norweg poszybował na odległość aż 141,5 m. Trzecią pozycję zajął Bor Pavlovčič. Miejsce na podium dał mu skok na odległość 142,5 m.

Miejsca Polaków w Klingenthal

2. Stoch

4. Żyła

6. Kubacki

14. Wolny

21. Stękała

30. Murańka

