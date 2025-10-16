Ligowy mecz siatkarek ŁKS Commercecon z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz został przełożony. Powodem są zakażenia COVID-19 w zespole z Łodzi.

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź / Krzysztof Świderski / PAP

Ligowy mecz siatkarek ŁKS Commercecon Łódź z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz został przełożony.

Powodem są liczne zakażenia COVID-19 w drużynie z Łodzi.

Spotkanie miało być pierwszym domowym meczem ŁKS w nowym sezonie.

To miało być pierwsze spotkanie wicemistrzyń kraju przed własną publicznością w nowym sezonie.

"Wiemy, jak długo wszyscy czekaliśmy na pierwszy mecz tego sezonu w naszej hali. Niestety będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Mecz przeciwko Metalkasowi Pałac Bydgoszcz zaplanowany na piątek o godz. 17.30 nie odbędzie się w tym terminie i został przełożony" - poinformował w czwartek klub z Łodzi.

Powodem są zakażenia COVID-19 w łódzkim zespole. Wyjaśniono, że ekipa gospodarzy została zdziesiątkowana przez chorobę i nie jest w stanie wystawić składu.

Nowy termin rozegrania meczu nie został jeszcze wyznaczony. "Teraz skupiamy się na jak najszybszym powrocie do zdrowia, treningów i rywalizacji" - podkreślono w komunikacie.

Na inaugurację rozgrywek ŁKS wygrał na wyjeździe z UNI Opole 3:1, a bydgoszczanki przegrały z Moya Radomką Radom 0:3.