14 polskich siatkarzy rozpoczęło we wtorek w Gdańsku przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Na inaugurację biało-czerwoni zmierzą się w piątek o 17 z Tunezją, w sobotę zagrają z Francją, a w niedzielę ze Słowenią. Awans do Tokio wywalczy tylko zwycięzca.

