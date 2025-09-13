Meczem Polska - Rumunia Biało-Czerwoni rozpoczną w sobotę start w siatkarskich mistrzostwach świata na Filipinach. Początek spotkania o godzinie 15.30 polskiego czasu.

Kamil Semeniuk w akcji / Adam Warżawa / PAP

Polacy, liderzy światowego rankingu, trafili do grupy B, w której ich rywalami będą zespoły znacznie niżej notowane: Holandia (FIVB 19.), Katar (20.) i Rumunia (22.). Strata seta w spotkaniach z tymi zespołami będzie niespodzianką, natomiast utrata punktu - sensacją.

Oczekuję, że rozbijemy ich wszystkich 3:0. Mówię poważnie. To jest podejście, którego chcę od zawodników. Rumunia nie gra w większości turniejów, więc nie znam jej mocnych stron. Nie znam ani jednego zawodnika grającego w Katarze. Naszym celem jest wyjście z grupy z dziewięcioma punktami. Faza grupowa ma nam posłużyć jako przygotowanie do 1/8 finału i kolejnych etapów turnieju - powiedział trener Polaków Nikola Grbić.

Biało-Czerwoni to jeden z głównych faworytów turnieju w Manili.

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w ścisłym gronie reprezentacji, które powalczą o złoto i my też tutaj przylecieliśmy nie po to, aby bić się o trzeci stopień podium, tylko po to, aby zwyciężyć w tym turnieju, zdobyć mistrzostwo świata - podkreślił przyjmujący Kamil Semeniuk.

Pierwszy z grupowych rywali Polaków - Rumunia - jest najniżej notowany w światowym rankingu. Ostatni raz wicemistrzowie olimpijscy z Paryża grali z Rumunami w... 2014 roku. Przegrali z nimi wówczas 2:3, a następnie pokonali ich 3:1. Były to jednak zupełnie inne zespoły niż obecnie.

Początek spotkania zaplanowano na godz. 15.30 czasu polskiego. O godz. 12 Holandia zmierzy się z Katarem.