Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:2 w towarzyskim meczu na Hali Arena Suwałki. Spotkanie zostało rozegrane z okazji 20-lecia klubu Ślepsk Malow Suwałki. Biało-Czerwoni wystąpili w rezerwowym składzie.

Początek pierwszego seta był wyrównany. Jednak po chwili Ukraińcy odskoczyli i było już 9:4. Od tego momentu polscy siatkarze ambitnie gonili wynik, ale Ukraińcy dobrym serwisem odrzucali Polaków od siatki. Ostatecznie gospodarze przegrali 21:25. Drugiego seta Polacy rozpoczęli dobrze i na początku prowadziliśmy 4:1. Ukraińcy zdołali doprowadzić do remisu, ale tylko na chwilę. Biało-Czerwoni grali pewnie i budowali przewagę nad gośćmi. Ostatecznie wygrali seta 25:17.

W trzecim walka była wyrównana do remisu 12:12. Potem dominowali już tylko Polacy, którzy pewnie wygrali 25:18. Podobny początek miał czwarty set. Gospodarze uzyskali niewielką przewagę przy wyniku 13:11, ale Ukraińcy odrobili straty i zrobiło się 15:18. Ostatecznie goście doprowadzili do tie-breaka wygrywając w tej partii 25:22.

Tie-break dobrze zaczęli Polacy i prowadzili 3:0. Jednak po dobrym serwisie rywali i błędach goście objęli prowadzenie 5:4. Jednak to gospodarze dzięki dobrej zagrywce Karola Butryna wygrywali 8:5 przy zmianie stron boiska. Do końca polska drużyna zagrała już dokładnie i uważnie wygrywając ostatniego seta 15:9.

Suwalski klub powstał jako Ślepsk Augustów w 2004 roku. W 2009 roku przeniósł się do Suwałk. W 2019 roku Ślepsk Suwałki awansował do Plus Ligi i ostatecznie przyjął nazwę Ślepsk Malow Suwałki, po tym jak spółka Malow została drugim sponsorem tytularnym klubu.