Serbski rozgrywający Mihajlo Mitic został siatkarzem PGE Skry. W bełchatowskim klubie zastąpił Amerykanina Jenningsa Franciskovica, który nie mógł przyjechać do Polski z powodów osobistych.

Jak podał w komunikacie dziewięciokrotny mistrz Polski, wraz z pozyskaniem Serba skład drużyny na najbliższy sezon został zamknięty.

30-letni Mitic, który ma 201 cm wzrostu, jest wychowankiem Crveny Zvezdy Belgrad, gdzie występował w latach 2008-13. Następnie był siatkarzem m.in. Sir Safety Perugia (2013-14), francuskiego Chaumont VB 52 (2014-2015), Gazpromu Surgut i Apoelu Nikozja. Ostatni sezon spędził w czeskim Black Volley Beskydy.



Ma w dorobku dwa tytuły mistrza Serbii oraz wicemistrzostwo Włoch. Przed rokiem triumfował z reprezentacją Serbii w mistrzostwach Europy.



Z pełnym zrozumieniem przyjęliśmy sytuację i problemy osobiste Jenningsa Franciskovicia, który miał wzmocnić PGE Skrę. Nie jest to dla nas dobry moment, bo okienko transferowe w zasadzie się zamknęło, ale uważam, że zakontraktowanie Mihajlo Mitica jest dla nas bardzo dobrą sytuacją i liczę, że ten siatkarz bardzo nam pomoże w przyszłym sezonie - skomentował prezes klubu Konrad Piechocki.



Docenił jego doświadczenie zdobyte w reprezentacji Serbii oraz silnych ligach europejskich.



Wierzymy w niego tak samo, jak wierzyliśmy w Jenningsa. Uważam, że to dobry transfer, zważając też na dobre parametry fizyczne. I sądzę, że Mihajlo powinien przyczynić się do naszych sukcesów w przyszłym sezonie, w które głęboko wierzę - dodał Piechocki.



Mitic jest w drodze do Polski, w najbliższym czasie ma zacząć treningi z drużyną.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jastrzębski Węgiel szykuje się do nowego sezonu. "Chcemy wypaść tak dobrze, jak ostatnio"