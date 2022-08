Bogdan Bartnikowski, pseudonim "Mały" 1 sierpnia 1944 roku miał 12 lat. Był łącznikiem oddziałów na Ochocie. "Miałem 12 i pół" - poprawia mnie pan Bogdan z uśmiechem. "To pół było niezwykle ważne w tym wieku" - dodaje. W Powstaniu Warszawskim stracił ojca. A 11 dni po wybuchu niepodległościowego zrywu razem z matką został wywieziony do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Na zdjęciu Bogdan Bartnikowski, ps. Mały oraz autorka artykułu / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

"Pamiętam, że tego dnia w Warszawie była piękna pogoda, ale na Ochocie przeszła dość krótka, intensywna burza" - wspomina dzień wybuchu powstania. Poprosiliśmy Powstańców Warszawskich, by wrócili pamięcią do 1 sierpnia 1944 roku. I opowiedzieli nam o wyjątkowym dla nich miejscu związanym z tamtym czasem.

Pan Bogdan wspomina prowizoryczny szpital na rogu Kaliskiej i Joteyki na warszawskiej Ochocie. Trafili do niego lekarze i pielęgniarki, którzy mieszkali w okolicznych domach.

Skrzyżowanie ulic Kaliskiej i Joteyki / Piotr Szydłowski / RMF FM

Tablica upamiętniająca Redutę Kaliską / Piotr Szydłowski / RMF FM

Budynek, na którym znajduje się tabliczka upamiętniająca Redutę Kaliską / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Nie mieli niczego. Pełna prowizorka. A już zaczęli pojawiać się pierwsi ranni" - opowiada pan Bogdan. "Nie mieli ani materacy, ani pościeli, ani środków opatrunkowych, potrzebne były bandaże, podstawowe lekarstwa" - dodaje. "To było zadanie dla takich smyków jak ja. Trzeba było biegać po piwnicach i domach, i prosić ludzi, by dawali to, co mieli na potrzeby tego szpitala (...) lekarstwa, koce, pościel, środki do opatrywania ran" - wspomina Bogdan Bartnikowski.

Potem na Ochocie pojawiła się Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa. RONA to była kolaboracyjna formacja zbrojna złożona z Rosjan w służbie niemieckiej. "Po kilku dniach walk nie mieliśmy już możliwości utrzymania tego terenu. Nie daliśmy rady już się dłużej bronić" - dodaje mój rozmówca.

Audio Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Bogdanem Bartnikowskim

"Mój udział w Powstaniu Warszawskim był na miarę mojego wieku i moich dziecięcych możliwości" - mówi w RMF FM Bogdan Bartnikowski. W nocy z 11 na 12 sierpnia 1944 roku trafił do Auschwitz Birkenau. Był w pierwszym transporcie ludności cywilnej Warszawy.

Po wojnie wrócił z matką do Warszawy. Pracował jako dziennikarz. Jest autorem książek "Dzieciństwo w pasiakach", Powroty do Auschwitz", "Daleka droga", "Powrót nad Wisłę", "Dni długie jak lata" o losach polskich dzieci w latach wojny.

"Z pytań, które mi zadają młodzi ludzie o Powstanie Warszawskie, wynika, że mają o nim dużą wiedzę. Ale chcą wiedzieć jeszcze więcej" - mówi pan Bogdan. "W Powstaniu ginęli bardzo młodzi ludzie. (...) To był wielki zryw młodzieży, która marzyła o Polsce i o wolności. Gdy tylko nadarzyła się okazja, poderwała się do walki" - mówi w RMF FM Bogdan Bartnikowski.