W przeddzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbył się uroczysty Apel Pamięci przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który apelował do zebranych: "Tak bardzo lubimy narzekać, tak bardzo lubimy załamywać ręce. (...) Zastanówmy się, czy mamy do tego podstawy".

Rafał Trzaskowski / Paweł Supernak / PAP

Obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w czwartek mszą św. w intencji ojczyzny oraz pomordowanych w 1944 r. Na stołecznym Placu Krasińskich oddano cześć poległym.

Przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapewnił, że "wszyscy będziemy nieść pamięć o Powstaniu Warszawskim, tamtych dniach i tamtym pokoleniu". I będziemy nieśli wasze doświadczenia dalej. Nasze pokolenia i pokolenia kolejne - mówił.

Wspomniał też zmarłą w środę Halinę Jędrzejewską "Sławkę", sanitariuszkę i honorową obywatelkę Warszawy. Bezinteresowność i przyjaźń było dla niej najważniejsze. Bo przyjaźni nie da się niczym zastąpić (...). To są słowa "Sławki", które zostaną z nami na zawsze - powiedział.

My tak bardzo lubimy narzekać, tak bardzo lubimy załamywać ręce, tak bardzo lubimy się martwić. Zastanówmy się, czy mamy do tego podstawy. Pomyślmy o tych pokoleniach, które musiały iść w bój czasami z gołymi rękami. Żeby walczyć o godność i wartości, które dzisiaj dla niektórych przestają być ważne - dodał prezydent Warszawy.

Andrzej Duda / Paweł Supernak / PAP

Andrzej Duda o wychowaniu patriotycznym

Z kolei prezydent Andrzej Duda wskazywał na kluczową rolę patriotycznego wychowania, które ukształtowało powstańców i które dziś powinno być przekazywane kolejnym pokoleniom. Dzisiaj to wychowanie takich właśnie kolejnych pokoleń ma znaczenie podstawowe, ale z uwzględnieniem jednego niezwykle ważnego elementu: ta Polska musi być silniejsza niż tamta, ta Polska musi być bezpieczniejsza niż tamta - mówił Duda.

Jak dodał, budowa silnej armii i troska o tych, którzy w razie zagrożenia będą bronić kraju, to nie tylko wymóg współczesności, ale też hołd dla przeszłości. To także obowiązek wobec powstańców warszawskich i wobec pamięci tych, którzy polegli. Kolejne młode pokolenie gotowe stanąć do walki o Polskę nie może być bezbronne, tylko dysponować wielką siłą, która pozwala zawsze Polskę obronić - dodał.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.