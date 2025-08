1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17:00, na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Dziś, dokładnie 81 lat później, mieszkańcy stolicy oddali hołd walczącym o wolność.

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego (zdjęcie z 1 sierpnia 2024 r.) / Leszek Szymański / PAP

O godz. 17:00, czyli w godzinę "W", nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju zawyły syreny. Polacy oddali w ten sposób hołd bohaterom Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

