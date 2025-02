Nie żyje Jerzy Szumański ps. Wig. Podczas Powstania Warszawskiego walczył w batalionie "Bałtyk" pułku "Baszta". Miał 100 lat.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowało w komunikacie, że nie żyje Jerzy Szumański ps. Wig. Podczas Powstania walczył w batalionie "Bałtyk" pułku "Baszta". W trakcie walk, 20 sierpnia 1944 roku został ranny.

Po wojnie przystąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie jego ojciec ppłk. Mieczysław Szumański był szefem Okręgu Wrocław "Wschód" WiN.

Prawdopodobnie we wrześniu 1946 roku przedostał się wraz z ojcem za granicę. Zatrzymali się w Niemczech, gdzie przez kilka miesięcy służył w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Jeszcze tego samego roku, gdy brygada została relokowana do Wielkiej Brytanii, razem z ojcem osiedlił się we Francji.

W Paryżu ukończył studia urbanistyczne w Institut d'Urbanisme de Paris. W ramach akcji "100 świadków dla 100 szkół" ("100 témoins pour 100 écoles") spotykał się z francuską młodzieżą szkolną. Od 2004 roku współpracował ze Stowarzyszeniem Paroles d’Hommes et de Femmes i prowadził wykłady o drugiej wojnie światowej.

W 2023 roku Jerzy Szumański otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy stopień oficerski podporucznika.