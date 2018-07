"Warszawa i Polacy pokazali, że trwają, że państwo podziemne jest skuteczne. Polacy byli gotowi, by znów mieć własne państwo" – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego Apelu Poległych przeddzień 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Dodał, że powstańcy warszawscy - wzorem poprzednich pokoleń - walczyli, bo chcieli wolności. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn apelował, by objąć groby powstańców zakazem likwidacji. Argumentował, że dziś prawo dopuszcza możliwość likwidacji grobów nawet tych powstańców odznaczonych Krzyżem Walecznych lub Order Virtuti Militari. "Czy to jest słuszne?" - pytał retorycznie. Z kolei biskup polowy WP Józef Guzdek mówił o potrzebie zgody i jedności. "Dziś w sposób szczególny pragniemy wspomnieć bohaterski czyn oraz modlić się za poległych i zmarłych uczestników Powstania Warszawskiego. Chcemy przekazać wyrazy uznania i okazać wdzięczność tym, którzy latem 1944 roku polskie drzewo wolności podlewali własną krwią - podkreślił.

