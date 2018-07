Decyzja, by Autosan nie startował w przetargu na autokary dla armii, to błąd - ocenia były wiceminister obrony Bartosz Kownacki. W przetargu na 18 pojazdów nie złożono żadnej oferty i postępowanie unieważniono. Państwowa spółka argumentuje, że w związku z realizowanymi dostawami nie dałaby rady dostarczyć autobusów do końca listopada - a taki był warunek zamawiającego.

Bartosz Kownacki z fabryce Autosanu w listopadzie 2017 roku /Darek Delmanowicz /PAP

