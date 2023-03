Polski Związek Motorowy wraz z firmą Top Racing, partnerem komercyjnym ORLEN 79. Rajdu Polski, uruchomił sprzedaż biletów i karnetów uprawniających do wstępu na tegoroczną edycję zawodów.

Ubiegłoroczny Rajd Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

W ofercie dla kibiców dostępne są 3 rodzaje karnetów. Podstawowy Rally Pass kosztuje 149 zł, natomiast uprawniający do wstępu na wszystkie odcinki specjalne karnet Rally Pass Silver (włącznie z odcinkami na torze Mikołajki Arena) to koszt 199 zł.

Najbardziej prestiżowy zestaw Rally Pass Platinum VIP dostępny jest w cenie 499 zł i uprawnia do wielokrotnego wstępu do strefy VIP zlokalizowanej na terenie Mikołajki Arena, na której zawodnicy pojawią się w tym roku aż trzykrotnie. W strefie VIP znajdować się będzie duży namiot z bezpłatnym cateringiem oraz ekranami umożliwiającymi śledzenie odcinka na żywo. Rally Pass Platinum VIP uprawnia także do korzystania z parkingów VIP na całej trasie rajdu i dojazdu bezpośrednio do odcinków specjalnych.

Dla bardziej wymagających kibiców tradycyjnie już przygotowana została oferta lotów widokowych na pokładzie helikoptera (499 zł). Przelot będzie trwał 10 minut a lądowisko znajdować się będzie na terenie toru Mikołajki Arena.

Z kolei dla klientów biznesowych firma Top Racing oferuje grupowe pakiety VIP Rally Experience, umożliwiające udział w ORLEN 79. Rajdzie Polski w najbardziej komfortowych warunkach. Oferta może zawierać m.in. co-drive samochodem rajdowym, transfer na odcinki specjalne, opiekę i komentarz przewodnika oraz pełne wyżywienie przez wszystkie dni trwania rajdu. Więcej na temat oferty VIP Rally Experience można dowiedzieć się wysyłając e-mail na adres:hospitality@topracing.pl.

W sprawnym poruszaniu się pomiędzy odcinkami specjalnymi pomoże specjalna nalepka parkingowa (59 zł) uprawniająca do wjazdu na zlokalizowane w pobliżu Punktów Widokowych parkingi. Kibice z naklejonymi nalepkami parkingowymi na przedniej szybie ich samochodów będą mieli priorytetowy wjazd.

Na Torze Mikołajki Arena znajdować się będzie w tym roku specjalna strefa z dmuchanymi atrakcjami dla dzieci. Wstęp do Rally Kids Zone nie jest dodatkowo płatny, do wejścia wystarczy posiadanie przez opiekuna jakiekolwiek karnetu na rajd. Dla dzieci do lat 12 wstęp na wszystkie odcinki specjalne jest bezpłatny.

Dystrybucja karnetów i biletów odbywa się za pośrednictwem należącego do Top Racing sklepu internetowego TopGIFT.PL, oferującego vouchery prezentowe na wyjątkowe wydarzenia.

Dodatkowe informacje dla kibiców wybierających się na ORLEN 79. Rajd Polski można uzyskać korzystając ze specjalnej infolinii Top Racing dla kibiców: tel. 733 100 702, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00 oraz w sobotę od godziny 11:00 do 15:00. Pytania można także kierować na adres: kibice@rajdpolski.pl.