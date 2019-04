Siedemdziesiąt załóg, w tym jedenaście aut klasy R5 - tak będzie wyglądał Rajd Świdnicki-Krause, który zainauguruje sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Wystartuje tam m.in. Jakub Brzeziński, który w zeszłym roku wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej RSMP. W najbliższy weekend nie zobaczymy go jednak w aucie klasy R5. Brzeziński, pilotowany przez Dariusza Burkata, wystartuje Fordem Fiesta Proto. "Auto proto to hulajnoga, a R5 to odrzutowiec. Ta hulajnoga jednak potrafi jechać jak odrzutowiec" - mówi w rozmowie z Pawłem Pawłowskim Jakub Brzeziński, który opowiedział również o przedsezonowych przygotowaniach, o pieniądzach w polskich rajdach oraz o nierównej walce Roberta Kubicy.

