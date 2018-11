Trwa kolejny dzień protestu policjantów. Mundurowi masowo biorą zwolnienia lekarskie, swoją akcję nazywając „psią grypą”. List do funkcjonariuszy napisał komendant główny Policji Jarosław Szymczyk, który również zaproponował tysiąc złotych każdemu policjantowi, który będzie na służbie 11 listopada. Dzisiaj związki zawodowe policjantów mają wysłać do ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego wezwanie do pilnych rozmów.

