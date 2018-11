Coraz więcej mundurowych w całej Polsce w ramach protestu bierze zwolnienia lekarskie - MSWiA chce negocjować. Na Pomorzu odnotowano cztery przypadki zachorowania odrą. Prezydent Wrocławia wydał decyzję o zakazie organizacji Narodowego Marszu Niepodległości. Te i wiele innych informacji publikowaliśmy na naszych stronach. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z wtorku.

Epidemia "psiej grypy". Co czwarty policjant oddziału prewencji wziął zwolnienie lekarskie

Coraz więcej mundurowych w całej Polsce w ramach protestu bierze zwolnienia lekarskie. Sami funkcjonariusze nazywają tę akcję "psią grypą". Co czwarty policjant oddziałów prewencji był wczoraj na zwolnieniu lekarskim - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

By zachęcić policjantów przynajmniej do chwilowego powrotu, komendant główny Jarosław Szymczyk zaproponował tysiąc złotych brutto funkcjonariuszom, którzy zdecydują się na pozostanie w służbie 11 listopada - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Ta propozycja padła na porannej odprawie przeprowadzonej z komendantami wojewódzkimi.



Negocjować ws. protestu policjantów chce też szef MSWiA Joachim Brudziński. Jutro związki zawodowe mają wysłać do niego wezwanie do rozmów o postulatach branży.





Odra na Pomorzu. Wszyscy chorzy to obywatele Ukrainy

W Kwidzynie na Pomorzu odnotowano cztery przypadki zachorowania na odrę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala zakaźnego w Gdańsku. Wszyscy chorzy pracowali w dużym zakładzie produkcyjnym.



Główny Inspektor Sanitarny: Ci, którzy się nie szczepią to egoiści

W ostatnich dniach w Polsce odnotowano kilkanaście zakażeń odrą. O to, czy grozi nam epidemia i jak Polska poradzi sobie z tym, że w kraju notuje się coraz więcej odmów szczepień Marcin Zaborski pytał Jarosława Pinkasa.



Główny Inspektor Sanitarny był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, co sądzi o propozycji Krajowego Konsultanta ds. epidemiologii, która chce, by osoby, które przyjeżdżają do Polski wykazywały, że są zaszczepione. "Ministerstwo Zdrowia wspólnie z MSWiA oraz GIS przygotowuje takie rozporządzenie, ale na razie nie chciałbym zdradzać, jak ono będzie wyglądało" - odpowiedział Jarosław Pinkas. Dopytywany o podstawowe założenia rozporządzenia, stwierdził: " Może tam być po pierwsze to, że pracodawca, który przyjmuje cudzoziemca do pracy powinien zadbać o stan jego zdrowia (...) to powinien być obowiązek".

Nie będzie Narodowego Marszu Niepodległości we Wrocławiu

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wydał decyzję o zakazie organizacji Narodowego Marszu Niepodległości. Marsz miał się odbyć w najbliższą niedzielę 11 listopada. Prezydent podjął decyzję w porozumieniu z policją. W ciągu czterech ostatnich lat organizatorzy marszu zorganizowali siedem manifestacji. Uczestniczyły w nich osoby ze środowisk skrajnie prawicowych czy pseudokibice. W ich czasie dochodziło do agresywnych zachowań względem osób, które reprezentowały inne poglądy - czytamy w uzasadnieniu.

Uniwersytecka dyscyplinarka dla sędziego Izby Dyscyplinarnej?

Kierujący Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego dr hab. Jan Majchrowski stracił na Uniwersytecie Warszawskim funkcję tutora po oburzającym wpisie na planie zajęć jednego ze studentów. Majchrowski ocenił, że wymieniony w nim prof. Wojciech Sadurski "nie odpowiada poziomowi", który on "uważa za właściwy i odpowiedni dla profesora UW". Władze uczelni uznały wpis za oburzający i zapowiadają kroki dyscyplinarne.

Macron miał być celem "brutalnego ataku" skrajnej prawicy

Sześć osób planujących zamach na prezydenta Emmanuela Macrona aresztowano we Francji. Według prokuratury, wszystkie powiązane były ze skrajnie prawicowymi organizacjami.

Według BFMTV osoby te podejrzewane są o "niesprecyzowane i na tym etapie słabo zdefiniowane plany brutalnego aktu" wymierzonego w prezydenta.

Wolne 12 listopada. Czy w poniedziałek zrobimy zakupy?

Rząd próbuje nerwowo naprawić bubel legislacyjny dotyczący dnia wolnego od pracy. Ministerstwo pracy i inspekcja pracy pracują nad tym, jak sprawić, by w najbliższy poniedziałek - 12 listopada - sklepy były zamknięte. Okazało się bowiem, że leżąca w Sejmie ustawa tego nie gwarantuje.

Kości w gmachu należącym do Watykanu

W piwnicy nuncjatury apostolskiej w Rzymie, eksterytorialnego gmachu Watykanu, odkryto we wtorek kolejne szczątki kostne - podały włoskie media, powołując się na śledczych. We współpracy z Watykanem włoski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Pierwsze szczątki, należące prawdopodobnie do dwóch osób, znalezione zostały w Villa Giorgina pod koniec października. Według wstępnych ustaleń są to m.in. kości młodej kobiety o drobnej budowie. Zarówno te odkryte wcześniej, jak i znalezione obecnie fragmenty czaszki zostały skierowane do badań DNA, by ustalić płeć i wiek, a także prawdopodobny czas zgonu.

Waszczykowski o Tusku: Nie daj Bóg, żeby wrócił do władzy

To nie jest nękanie. To jest próba wyjaśnienia wielkich afer, jakie miały miejsce za jego czasów. Ja z wielkim niesmakiem wczoraj słuchałem jego buty, arogancji - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były szef MSZ Witold Waszczykowski, odnosząc się w ten sposób do poniedziałkowego przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przed komisją śledczą ds. Amber Gold.

Wydaje mi się, że wszyscy oczekiwali - może nie przeprosin i bicia się w pierś - ale wykazania chociażby jakiegoś współczucia - dodał Waszczykowski. Widzieliśmy człowieka, który odrzuca od siebie wszystko, wszelkie zobowiązania, wszelką odpowiedzialność. Nie daj Bóg, żeby on wrócił kolejny raz kiedyś, w przyszłości, do władzy - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Dramat Mistrza!

Legendarny polski kolarz Ryszard Szurkowski jest od blisko pięciu miesięcy sparaliżowany. 10 czerwca uległ wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Środowisko chce mu pomóc, organizując akcję zbierania pieniędzy na leczenie w ośrodku w Kamieniu Pomorskim.



"Zimna wojna" ma szansę na nominację do Złotych Globów

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego znalazła się na liście 80 filmów, które mają szansę na nominację do Złotych Globów w kategorii najlepszy film zagraniczny. O tym, czy przejdzie do finału konkursu, dowiemy się 6 grudnia.

Film Pawła Pawlikowskiego, powstały w koprodukcji polsko-brytyjsko-francuskiej, został zgłoszony do rywalizacji o Złoty Glob - nagrodę, przyznawaną przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Do tej pory nie zdobył jej żaden polski tytuł. W poprzednich latach o Złoty Glob walczyła m.in. "Ida", poprzedni film Pawlikowskiego.

W cyklu „Kobiety niepodległości” przypominamy zapomniane czyny Olki Szczerbińskiej, znanej wszystkim jako marszałkowa Piłsudska

Idris Elba wybrany najseksowniejszym mężczyzną 2018

Idris Elba wybrany najseksowniejszym mężczyzną na świecie 2018 według magazynu "People". Przymierzany do roli Jamesa Bonda Elba, znalazł się wśród takich aktorów jak Brad Pitt, George Clooney czy Chris Hemsworth.



No co wy? Naprawdę? - taka miała być reakcja gwiazdora serialu "Luther", gdy dowiedział się, że będzie wybrany najseksowniejszym mężczyzną na świecie.

