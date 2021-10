Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w piątek awaryjne stosowanie szczepionki przeciwko Covid-19 firm Pfizer i BioNTech u dzieci w wieku 5-11 lat. To pierwsza szczepionka przeciw Covid-19, która będzie dostępna dla dzieci w USA.

Zdjęcie ilustracyjne / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

We wtorek komisja ekspercka FDA zdecydowaną większością głosów poparła wprowadzenie do obiegu szczepionki dla dzieci. Opinia komisji nie jest wiążącą dla Agencji, ale ostateczna decyzja jest zazwyczaj zbieżna ze zdaniem ekspertów.



We wtorek 2 listopada ma się zebrać komitet doradczy Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), który ustali dokładne zalecenia dotyczące podawania preparatu u tej grupy wiekowej. Wkrótce po tym można się spodziewać decyzji dyrektor CDC, która ostatecznie pozwoli na stosowanie szczepionki u dzieci.

Kiedy ruszą szczepienia?

Szczepienia ruszą więc prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Dzieci otrzymają dwie dawki preparatu w odstępstwie trzech tygodniu. Za każdym razem 1/3 dawki dla dorosłych. Szczepienia będą organizowane w szkołach i gabinetach lekarskich.



Według ostatniego sondażu Ipsos, zaszczepienie swoich dzieci planuje 44 proc. Amerykanów, zaś 42 proc. nie chce tego robić

FDA przekonuje, że nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych

FDA w swoim komunikacie podkreśliła, że wszystkie dostępne dowody naukowe wskazują na to, że znane i możliwe korzyści ze stosowania szczepionki u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają znane i potencjalne zagrożenia.



Jak ogłosili producenci szczepionki, badania kliniczne udowodniły 90,7 proc. skuteczność preparatu w zapobieganiu rozwinięcia się Covid-19 u dzieci w tej grupie wiekowej. Nie zaobserwowano również poważnych efektów ubocznych.



W USA szczepionka Pfizera/BioNTechu może być już podawana osobom powyżej 12. roku życia. Decyzja FDA umożliwi podawanie preparatu 28 mln amerykańskich dzieci, z których wiele wraca do nauki stacjonarnej w szkołach - przypomina Reuters.



Tylko kilka krajów na świecie dopuściło stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u dzieci, które skończyły 5 lat i młodszych. Wśród nich są Chiny, Kuba i Zjednoczone Emiraty Arabskie.