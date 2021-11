Projekt ustawy dotyczący weryfikacji szczepień przez pracodawców będzie procedowany w piątek na Komitecie Stałym Rady Ministrów - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Premier Morawiecki był w piątek pytany podczas konferencji prasowej o losy projektu ustawy umożliwiającego pracodawcy weryfikację czy pracownik jest zaszczepiony przeciw Covid-19. Ustawa jest procedowana dzisiaj na Komitecie Stałym Rady Ministrów - powiedział premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że rząd nie chce postępować wbrew bardzo dużej części opinii publicznej. Strona rządowa bierze pod uwagę również to, co dzisiaj jest pomijane przez niektórych komentatorów. Mianowicie ewentualność protestów, buntów społecznych, podczas których może dochodzić też do zakażeń, a w konsekwencji także do zgonów - dodał.

Ja nie chciałbym, żeby potężne protesty, podczas których w naturalny sposób niestety dochodzi do zakażeń, prowadziły do zwiększonej liczby hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby i zgonów. Mamy odpowiedzialność za wszystkich obywateli i ta odpowiedzialność musi też ciążyć na tych, którzy mając wiedzę co do przydatności szczepień decydują się jednak z tego nie skorzystać - wskazał.

Premier podkreślił, że ryzyko związane z niezaszczepieniem jest ponoszone na własną odpowiedzialność. A my jako państwo polskie, podobnie jak inne państwa europejskie, zapewniamy pełną, niemal natychmiastową dostępność szczepionek - powiedział szef rządu.

Poinformował też, że sam przyjmie trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 natychmiast, kiedy zgodnie z procedurami będzie mógł się zaszczepić.