"Władze w tej chwili postępują tak, jakby to była pierwsza fala. Mamy do czynienia z lawiną, której nikt nie powstrzymuje" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19. Jego zdaniem, czeka nas 8 wyjątkowo trudnych tygodni, a do końca roku dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczy 20 tysięcy.

