Gmina Podkowa Leśna w woj. mazowieckim jest liderem w prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia statystykach na największą liczbę osób zaszczepionych przeciw Covid-19 - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na drugim miejscu jest Warszawa.

Punkt szczepień przeciwko covid-19 na Krakowskim Przedmieściu / Albert Zawada / PAP

W Podkowie Leśnej w pełni zaszczepionych zostało już 2502 osób, co stanowi 65,8 proc. mieszkańców. Najwięcej, bo 831 spośród tych osób, należy do grupy wiekowej 40-59 lat.



Na drugim miejscu największej wyszczepialności jest Warszawa z wynikiem 64,7 proc. W stolicy najchętniej szczepią się z kolei osoby między 20. a 39. rokiem życia - jest ich już ponad 370 tysięcy. Łącznie w stolicy pełną dawkę preparatu przyjęło 1 160 028 osób.



Ponadto, także wśród pozostałych mazowieckich gmin, w których odsetek wyszczepialności przekroczył 60 proc. są: Raszyn, Michałowice, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Lesznowola.



Marszałek województwa Adam Struzik podkreślił, że wyniki osiągane przez mazowieckie gminy cieszą, tym bardziej, że szczepienia to jedyny znany obecnie, skuteczny sposób na walkę z pandemią. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że w pierwszej dziesiątce jeśli chodzi o procent wyszczepienia w Polsce, jest tak wiele gmin z Mazowsza - powiedział marszałek.



Zapewnił przy tym, że władze Mazowsza będą chciały w dalszym ciągu inspirować gminy, by jak największa część mieszkańców regionu się zaszczepiła. Alternatywą jest niestety pobyt w szpitalu ze wszystkimi konsekwencjami - przyznał. Dodatkowo jeśli nie będziemy zaszczepieni to nieuchronnie wrócą elementy lockdownu czyli izolacji. To wiąże się z olbrzymimi stratami także dla mazowieckiej gospodarki - dodał marszałek.

Tak więc szczepmy się by chronić siebie, swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół, współpracowników, ale także by wspierać gospodarkę - zachęcał.



Na Mazowszu działa 1120 punktów szczepień. Wśród nich jest dziewięć placówek prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Do tej pory w województwie podano już 5 567 444 mln dawek szczepionki.



W kraju wykonano dotąd 35 621 237 szczepień, w pełni zaszczepionych jest 18 309 754 osób.