Dziś do polskich szpitali w końcu trafi druga pozyskana szczepionka przeciwko Covid-19: firmy Moderna. Do tej pory, przypomnijmy, personel medyczny i pracownicy placówek ochrony zdrowia szczepieni byli wyłącznie preparatem firm Pfizer i BioNTech. Tydzień temu natomiast do Polski dostarczono 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, trafią one najprawdopodobniej do zaledwie kilku - kilkunastu największych szpitali węzłowych, szczepiących najwięcej ludzi. To dlatego, że jedna ampułka preparatu Moderny mieści aż 10 dawek.

REKLAMA