Chcesz zaszczepić się przeciw Covid-19, a jesteś osobą między 18. a 69. rokiem życia? Od 15 stycznia możesz zgłosić się poprzez specjalny formularz. Jeżeli interesuje Cię przybliżony termin Twojego szczepienia, możesz też skorzystać z kalkulatora kolejki szczepionkowej.

Akcja szczepień medyków w szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

15 stycznia to początek powszechnych zapisów na szczepienia przeciw Covid-19. W pierwszych dniach działania systemu rejestrować mogą się osoby po 80. roku życia.



15 stycznia rusza też formularz, w którym wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się.



22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia. Szczepienia osób z grupy pierwszej zaczną się 25 stycznia.

Osoby między 18. a 69. rokiem życia od 15 stycznia mogą - poprzez specjalny formularz - zgłaszać chęć zaszczepienia się. Dzięki temu będą mogły w pierwszej kolejności zarejestrować się na konkretny termin sczepienia. Aby to zrobić trzeba będzie wejść na stronę internetową www.gov.pl/szczepimysie i kliknąć w klawisz: "zgłoszenie". Kolejnym krokiem będzie wypełnienie formularza i potwierdzenie zgłoszenia.

Warto pamiętać, że zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będzie można w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla naszej grupy i dostaniemy e-skierowanie.

Kiedy będzie Twoja kolej szczepienia?

Chciałbyś dowiedzieć się, kiedy masz realne szanse na zaszczepienie? Możesz skorzystać z kalkulatora kolejki szczepionkowej .



Jego twórczynie - lekarka Aleksandra Zając i studentka medycyny Dominika Miszewska - podkreślają, że kalkulator kolejki szczepionkowej szacuje, ile osób czeka w Polsce w kolejce po szczepionkę przeciw Covid-19. "Przewiduje on również, jak długo będziesz czekać na szczepionkę i kiedy prawdopodobnie będziesz mógł przyjąć pierwszą dawkę. Nasz kalkulator kolejki szczepionek bazuje na Narodowym Programie Szczepień" - piszą autorki.



Kto należy do jakiej grupy?

Grupa, która będzie się szczepiła od 25 stycznia, liczy 4,6 mln osób, jest w niej ok. 1,75 mln powyżej 80. roku życia i 2,8 mln w wieku 70-79 lat.

Jak mówił w środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk , z grupy seniorów nie wszyscy będą mogli się zaszczepić od razu. Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 mln osób będziemy mieli szczepionki do końca marca dla 2,3 miliona osób - poinformował szef KPRM.

Jak dodał, "pozostałe z tych 3 milionów osób do zaszczepienia, to osoby z grupy zero, czyli około 700 tysiąca osób".

W sumie do grupy pierwszej należą seniorzy powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.

należą seniorzy powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Do grupy drugiej zaliczono osoby w wieku poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, a także te, które są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego odwiedzania placówek medycznych. Ponadto znalazły się tutaj osoby, których praca zapewnia funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są w większym stopniu na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

zaliczono osoby w wieku poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, a także te, które są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego odwiedzania placówek medycznych. Ponadto znalazły się tutaj osoby, których praca zapewnia funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są w większym stopniu na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Etap trzeci szczepień obejmuje pozostałe grupy. Będą w nim przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Planowane jest także powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej, w tym osób powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu Covid-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.



W ramach trzeciego etapu szczepieni będą również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.