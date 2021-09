Szczepionki przeciwko Covid-19 mogą okazać się nieskuteczne wobec nowego wariantu koronawirusa Mu - poinformował portal Business Insider. Obecnie w Polsce nie ma przypadku zakażenia tą mutacją.

(zdjęcie ilustracyjne) / Dan Himbrechts / PAP/EPA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że za żadne z obecnych zakażeń koronawirusem nie odpowiada mutacja Mu. Cztery takie przypadki odnotowano w lipcu w woj. pomorskim.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że Mu może posiadać zdolność przezwyciężania odporności, jaką ludzie uzyskują dzięki szczepionkom i wcześniejszym infekcjom.

Mutacja ta dołączyła do listy wirusów będących przedmiotem "zainteresowania" organizacji.

Mu to piąty tzw. niepokojący wariant (variant of concern, VOC) SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się:

wariant Alfa (B.1.1.7, wcześniej określany jako brytyjski),

wariant Beta (B.1.351; wcześniej południowoafrykański),

wariant Gamma (P1; brazylijski),

wariant Delta (B.1.617.2; indyjski).

Teraz jak pisze Business Insider, szczepionki przeciwko Covid-19 mogą okazać się nieskuteczne wobec nowego wariantu koronawirusa - Mu, który w USA rozprzestrzenił się już na obszarze 47 stanów. Dotychczas żadnego przypadku Mu nie wykryto jeszcze jedynie w Nebrasce, Vermoncie i Dakocie Południowej.