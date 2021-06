W Polsce wykonano dotąd ponad 20,5 mln szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 7,3 mln osób.

Punkt szczepień w Izbie Tradycji Kopalni Ziemowit w Lędzinach / Andrzej Grygiel / PAP

W Polsce wykonano dotąd 20 536 042 szczepienia przeciw Covid-19. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 7 300 303 osoby.



Łącznie do Polski dostarczono dotąd 23 613 160 dawek.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 19 047 dawek. Zgłoszono 9942 niepożądane odczyny poszczepienne.

Coraz mniej zapisów na szczepienia

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, pytany, jaki procent dorosłych Polaków został zaszczepiony lub zarejestrowany do szczepienia, powiedział, że "w tej chwili w systemie mamy ok. 50 proc. dorosłych Polaków".



Podkreślił, że wyzwaniem jest zwalniająca rejestracja na szczepienia, bo dzienne zapisy na szczepienia spadły z ok. 200 tys. do 130 tys. Ocenił, że grupa Polaków, która była przekonana i chciała się zaszczepić, już to zrobiła.



"Każdego dnia przekonujemy pozostałych, że warto się zaszczepić, że to jedyna droga, żeby pokonać pandemię" - powiedział Dworczyk. Zapewnił, że rząd nie planuje obowiązkowych szczepień.



Szef KPRM stwierdził, że im młodsze roczniki, tym gorzej z frekwencją szczepień. Poinformował również, że najszybciej szczepią się województwa: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, a liderem jest Sopot.



Michał Dworczyk podał też, że we wtorek wykonano w całej Polsce ponad 456 tys. szczepień przeciw Covid-19. To najwyższy dobowy bilans od początku Narodowego Programu Szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson podaje się w jednej dawce.



Szczepionka Vaxzevria AstraZeneca podawana jest w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dawkami (nie dłużej niż do 84 dnia), a szczepionki mRNA Comirnaty od Pfizera i COVID-19 Vaccine Moderna - w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej niż 42 dni).



Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko Covid-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu.

Zielone światło dla szczepień nastolatków

Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko Covid-19. Teraz w Polsce na szczepienia mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 16 lat.



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział w środę, że w przyszłym tygodniu ruszy kampania informacyjna we wszystkich szkołach na temat tego, co dają szczepienia.



Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zasady zapisywania 12-latków i starszych dzieci na szczepienia będą takie same jak zasady zapisywania 16-latków. Dodał, że na szczepienie dziecka muszą się zgodzić rodzice.



Przypomniał, że "wszystkie świadczenia w tej grupie wiekowej muszą być realizowane w obecności rodziców". "Więc tutaj przy szczepieniu będzie konieczna obecność rodziców" - zastrzegł Niedzielski.



Szef resortu zdrowia podał także, że od wtorku do środy rano Polacy pobrali ponad 400 tys. certyfikatów covidowych. Certyfikat potwierdza, że dana osoba przebyła chorobę Covid-19, ma negatywny wynik testu lub została zaszczepiona.





Siedem państw UE - Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska - zdecydowało o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty covid i rozpoczęło ich wydawanie.



Unijny Certyfikat Covid ma niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się.