Do końca tygodnia w Krakowie zamknięte mają zostać niektóre placówki medyczne i szpitale oddziały, by ich personel przenieść na covidowe oddziały intensywnej terapii. Także w tym tygodniu może rozpocząć się relokacja pacjentów do innych województw. W Małopolsce zostało już tylko 7 wolnych respiratorów

