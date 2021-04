Do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zgłosiło się około 1,2 tys. osób zainteresowanych szkoleniami z zakresu szczepień przeciw Covid-19. To fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i farmaceuci, których jest najwięcej wśród chętnych.

Skończyłam taki kierunek studiów, że po prostu mamy dużo możliwości niewykorzystanych jeszcze, tak że te szczepienia pozwolą rozwinąć umiejętności, a przede wszystkim pomóc, żeby jak najwięcej osób zostało zaszczepionych - mówi farmaceutka Monika Borkowska.

Z kolei Adam Ubych, koordynator szkoleń, tłumaczył: Szkolenie praktyczne obejmuje samą technikę przygotowania preparatu do szczepienia oraz wykonania samej iniekcji, a także postępowania w stanach nagłych, które oczywiście mogą się zdarzyć tak naprawdę po podaniu każdego preparatu.

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 opublikowane zostało w piątek. Przepisy już obowiązują.

W świetle przepisów zwartych w rozporządzeniu obecnie do szczepień przeciwko Covid-19 kwalifikować mogą lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni lub higienistki szkolne. Kwalifikować do szczepienia będą też mogli studenci na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim, na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie. Studenci będą mogli prowadzić kwalifikacje tylko pod nadzorem, m.in. lekarza.

W rozporządzeniu określono też, że fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni mogą wykonywać szczepienie przeciwko Covid-19, jeśli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szkolenie to obejmuje naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcie działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia.