"W przyszłym tygodniu rozpoczynamy szczepienia nauczycieli, którzy pracują stacjonarnie w szkołach, przedszkolach i żłobkach" - zapewnił Michał Dworczyk, podczas czwartkowej konferencji. Jak poinformował, 6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca. Minister Przemysław Czarnek zachęcał nauczycieli, by zaszczepili się już w lutym. "Od poniedziałku każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły, dyrektorzy będą rejestrować nauczycieli na szczepienia" - poinformował.

Zdjęcie ilustracyjne / /Łukasz Gągulski / PAP

Od poniedziałku rozpoczną się zapisy na szczepienia nauczycieli - poinformował minister edukacji Przemysław Czarnek. W pierwszej kolejności będą szczepieni nauczyciele pracujący obecnie w systemie stacjonarnym - dodał.

W poniedziałek rozpoczną się zapisy 2 kanałami - elektronicznie nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli teraz zaszczepić się przeciw Covid-19.

Czarnek mówił na konferencji prasowej, że od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły.



A dyrektorzy - jak kontynuował - korzystając z Systemu Informacji Oświatowej będą mogli "jednym kliknięciem" zgłosić i zarejestrować nauczyciela do szczepienia. A następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia - mówił Czarnek.



Podkreślał, że procedura jest bardzo prosta i wystarczy, że nauczyciele zgłoszą się do swoich dyrektorów.

/ Kancelaria premiera /

Koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności - poinformował Czarnek pytany o szczepienia pozostałych pracowników szkół, woźnych, czy obsługi kuchni





Dworczyk poinformował, że nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły szczepień będą ustalane pomiędzy dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych.



Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów, wszystkich tych grup, które są w etapie 1c wymienione - powiedział Dworczyk.



/ Kancelaria premiera /

AstraZeneca tak samo skuteczna w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci

6 lutego dotrze do Polski pierwsza dostawa szczepionek AstraZeneca - poinformował w czwartek Michał Dworczyk. Do kraju dotrze 120 tys. dawek, a do końca lutego ponad 1 mln.



Dworczyk odpowiedział podczas konferencji na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości, co do skuteczności szczepionki AstraZeneci. Nawiązał do danych, jakie pojawiły się na stronie internetowej magazynu medycznego "Lancet". Jak wynika z tych publikacji, szczepionka przeciwko Covid-19 opracowana przez AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim wykazała 100 proc. skuteczności preparatu w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci - powiedział minister.



Dodał, że ta szczepionka ma skuteczność 76 proc. po upływie trzech tygodni od podania pierwszej dawki i utrzymuje się tak do podania dawki drugiej.