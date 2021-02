"To jest droga przez mękę! Rejestracja dla seniorów jest fatalnie zorganizowana. Musimy chodzić i prosić o szczepienie". Tak mówią rozgoryczeni seniorzy, którzy od rana próbują zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 w warszawskim Szpitalu Południowym. Wczoraj w tej placówce zwolniło się 100 terminów, dlatego dziś szpital odwiedza bardzo wielu seniorów, licząc na umówienie wizyty.

Punkt szczepień przeciw Covid-19 przy Szpitalu Południowym w Warszawie / Mariusz PIekarski / RMF FM

W Szpitalu Południowym w Warszawie nie ma szans na zapisanie się na konkretny termin w najbliższych tygodniach, tylko na monstrualnie długą listę rezerwowych. Stąd rozgoryczenie seniorów, niektórzy rozmawiając z naszym dziennikarzem mieli łzy w oczach.

"36 rocznik i ja nie mogę się zapisać na szczepienia. Szukam wszędzie. Nie rozumiem tego, nie rozumiem, jak tak można zostawić ludzi. Szukam, jeżdżę i nie wiem, co mam zrobić" - usłyszał od jednej z kobiet reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Nasz dziennikarz spotkał też seniorów, którzy dowiedzieli się, że w warszawskim Szpitalu Południowym jest więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19, a więc większa szansa na zapisanie się, bo ich terminy szczepień, ustalone na infolinii, zostały nagle anulowane.

"Nie podając przyczyny i nie podając nowego terminu. Chwytam się wszystkich możliwych sposobów. Powiem panu, że to jest droga przez mękę" - skarżyła się inna kobieta.

Jak relacjonuje nasz dziennikarz, rozgoryczenie i bezradność mieszają się z radością osób, które przyszły na szczepienie. Dziś w warszawskim Szpitalu Południowym zaszczepionych ma być 400 osób.

Niedzielski w RMF FM: Dostawy szczepionek będą systematycznie rosły

Anulowanie terminów szczepień przeciw Covid-19 ma związek z brakiem dostaw. Minister zdrowia Adam Niedzielski mimo to jest przekonany, że do końca lutego ma się zakończyć szczepienie grupy zero. Mówił o tym w Porannej rozmowie w RMF FM.

"Dostawy szczepionek będą rosły systematycznie. Mamy już pewien rytm dostaw, realizowany przez Pfizera i Modernę. W drugim kwartale dojdą jeszcze dwaj producenci" - powiedział.

Pytany, czy jest szansa, że szczepienia w Polsce będą przeprowadzane szybciej niż teraz, Niedzielski zapewnił, że gwarantuje, że tak będzie.

Szczepienia przeciw Civid-19 - jak się umówić

22 stycznia ruszył system rejestracji i infolinia dla osób powyżej 70. roku życia, chcących zaszczepić się przeciwko Covid-19. Drogi, podobnie jak w przypadku zapisów seniorów 80+ są trzy: przez infolinię, Profil Zaufany lub osobiście w przychodni. Szczepienia rozpoczęły się 25 stycznia.

Ruszają szczepienia seniorów 70+ Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak zerejestrować się na szczepienie?

· przez infolinię telefoniczną;

· przez stronę internetową pacjent.gov.pl;

· osobiście w punkcie szczepień.

INFOLINIA

Przed rozmową przygotuj:

· imię nazwisko

· PESEL

· numer telefonu (najlepiej komórkowego)

Następnie wybierz jeden z tych numerów:

· 989

· 22 62 62 989 - dla dzwoniących z zagranicy lub tych, których operator nie obsługuje numerów specjalnych

Szczepienia przeciw Covid-19 - ile osób już zaszczepiono

W Polsce wykonano dotąd 1 461 578 mln szczepień przeciw Covid-19 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. 1 117 146 osób otrzymało pierwszą dawkę, a 344 432 - drugą.