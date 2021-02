„Powrót dzieci do szkół jest bardzo potrzebny” – przyznaje prof. Magdalena Marczyńska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. M.in. z tego powodu podjęto decyzję o wcześniejszym zaszczepieniu nauczycieli. Wielu z nich ma obawy, że szczepionka AstraZeneca, która jest proponowana nauczycielom nie jest równie skuteczna. „Nauczyciel będzie mógł wybrać jaką szczepionką się zaszczepi” – zapewnia członkini rady medycznej przy premierze, tłumacząc równocześnie, że ta szczepionka chroni przed powikłaniami w równym stopniu, co inne preparaty.

Prof. Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini rady medycznej przy premierze / Tomasz Gzell / PAP

Marcin Zaborski pytał o to, jakie są wnioski z pierwszych tygodni od kiedy najmłodsze dzieci wróciły do szkół. Czy wkrótce reszta uczniów będzie mogła powrócić do nauki stacjonarnej? Na razie mówimy o tym, żeby spróbować przeprowadzić badanie, żeby przetestować dzieci, które wróciły do szkoły, żeby sprawdzić, czy doszło do zakażeń. Wybrać grupę reprezentatywną, około tysiąca dzieci. Tak chcieliśmy - mówiła profesor. Ta decyzja miała poparcie ministra zdrowia, ale nie wiem, czy ustalono, że będzie wykonawca tego badania. To miało być badanie tysiąca dzieci i tysiąca nauczycieli - dodaje.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości, co do skuteczności szczepionki firmy AstraZeneca. To ten preparat proponowany jest nauczycielom, żeby mogli się wcześniej zaszczepić. Nie jest tak samo skuteczna, natomiast nie jest eksperymentalna, została zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków. Ona jest mniej skuteczna, jeżeli chodzi o ochronę przed zachorowaniem. Natomiast jest równie skuteczna w ochronie przed ciężkim zachorowaniem i zgonem - tłumaczyła prof. Magdalena Marczyńska, dodając, że tempo dostaw, na który nie mamy wpływu, generuje kolejki do szczepionek Pfizera i Moderny. Możemy się nie zaszczepić i zakazić się naturalnie i chorować z powikłaniami, albo móc się zaszczepić i dać sobie szanse na zachorowanie bez powikłań - mówiła profesor, zapewniając, że nauczyciel będzie mógł decydować, którą szczepionką chce być zaszczepiony

Marcin Zaborski pytał swojego gościa, która jest członkiem rady medycznej przy premierze, jakimi wytycznymi kieruje się rząd, decydując o obostrzeniach, jakie są wprowadzane. Profesor mówiła o modelach matematycznych, które pokazują, w których miejscach możemy się zakazić, a w których to zagrożenie jest mniejsze. A my czytamy wszystkie publikacje na te temat - dodała.

W tej chwili lada moment ma być spotkanie z radą przedstawicieli hotelarstwa i turystyki z rządem i mają ustalić jakie są możliwości, żeby zapewnić bezpieczeństwo - mówiła prof. Magdalena Marczyńska, dodając, że jej zdaniem otwarcie hoteli teraz jest bezpieczne. Ale rząd zauważa, że wtedy zwiększy się mobilność, czego skutkiem może być zwiększona zachorowalność - dodaje.

Prof. Marczyńska: Nie rozumiem, dlaczego najpierw szczepimy prokuratorów

Cytat Jeżeli przestrzega się zasad izolacji, to hotele nie powinny stanowić zagrożenia. Jeżeli to będzie obłożenie takie, jak proponowaliśmy - 25 proc. mówiła prof. Magdalena Marczyńska

Prof. Marczyńska, która jest członkiem rady medycznej przy premierze mówiła też, że rada rekomendowała rządowi otwarcie pływalni, kortów tenisowych czy boisk piłkarskich. Mówiliśmy żeby to otworzyć - twierdzi prof. Marczyńska. Jej zdaniem otwarte powinny być też kina i teatry. Uważamy, że przy takim zastrzeżeniu, że 25 proc. osób może być z przewidywanych miejsc, to powinno to być bezpieczne - twierdzi.

Zdaniem profesor z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM otwieranie powinno następować jednak stopniowo. Na pewno nie możemy otworzyć za dużo naraz. Ja przestrzegałam również przed otwieraniem szkól w takiej sytuacji, kiedy robimy to en block, kiedy się odblokowuje prawie wszystko. Jeżeli otworzymy szkoły i galerie handlowe, to nikt nie pomyśli, że to galerie handlowe są rozsadnikiem (koronawirusa - red.), tylko powiedzą, że to szkoły - mówiła.

Prof. Marczyńska przyznała też, że nie rozumie, dlaczego w pierwszej grupie szczepień znaleźli się prokuratorzy. J

Cytat a tego nie rozumiem, dlaczego mają być wcześniej zaszczepieni. Myśmy podpowiadali, kto ma być w pierwszej grupie. I że tam na pewno nie powinno być w ogóle służb mundurowych, prokuratorów ani nawet nauczycieli jeszcze. mówiła członkini rady medycznej przy premierze.