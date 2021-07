„Konsultanci Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia zadzwonili do blisko 700 tysięcy Polaków z propozycją umówienia na szczepienie. Skuteczność to nieco ponad 2 procent” - zakomunikował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Zdjęcie ilustracyjne / MAXIM SHIPENKOV / PAP

Telefoniczna akcja zapisów na szczepienia przeciw koronawirusowi ruszyła pod koniec czerwca. Do osób niezaszczepionych i niezapisanych na szczepienie dzwonią konsultanci Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas rozmowy konsultanci informują, że dana osoba ma wystawione e-skierowanie na szczepienie przeciw Covid-19. Przez telefon można ustalić termin i miejsce szczepienia oraz uzyskać informację o tym, jak się zaszczepić. Akcja nie przynosi jednak spektakularnych rezultatów. Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej ujawnił, że konsultanci zadzwonili do prawie 700 tys. niezaszczepionych Polaków. Tylko 2 proc. z nich umówiło się na szczepienie.

Tydzień do tygodnia bardzo wyraźnie spada liczba zapisów na szczepienia, po kilkadziesiąt procent. Widzimy, że będzie bardzo trudno przekonywać dalej Polaków do szczepień - zaznaczył Dworczyk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdził, że zachęcanie do szczepień to wielkie wyzwanie nie tylko dla rządu, samorządu, lekarzy, ale "dla nas wszystkich". Dlatego że konsekwencją braku odpowiedniego poziomu zaszczepienia może być IV fala pandemii, a pamiętamy z I, II i III, z czym musieliśmy się mierzyć - wyjaśnił.

Prawie 16 mln Polaków w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19

Minister Michał Dworczk poinformował, że zarejestrowani na szczepienie bądź ci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki, stanowią około 55 procent populacji dorosłych Polaków.

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 32,4 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 15,9 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 413 199 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 15 907 199 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 240 627.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.