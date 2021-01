Do Polski dotarł opóźniony transport szczepionek firmy Moderna. To 42 tys. dawek, które powinny być w kraju już we wtorek. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, problemów z preparatem jest jednak więcej. "W poniedziałek planowana jest dostawa 320 tys. szczepionek przeciw Covid-19 od firm Pfizer i BioNTech" - poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

