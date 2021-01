Komisja Europejska zatwierdziła dla Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19 opracowaną przez brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wcześniej pozytywną opinię wydała dla preparatu Europejska Agencja Leków. Szczepionka AstraZeneca/Oxford jest trzecią zatwierdzoną w Unii Europejskiej: po preparatach Pfizer/BioNTech i Moderny.

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła szczepionkę AstraZeneca/Oxford dla ludzi powyżej 18. roku życia. Przyznała równocześnie, że przeprowadzono niewiele badań klinicznych wśród ludzi powyżej 55. roku życia - nie zdecydowała się jednak na rekomendowanie ograniczeń wiekowych dla preparatu. Jak wyjaśniła, oczekuje się, że szczepionka chronić będzie również zaszczepionych z grupy wiekowej 55+: obserwuje się bowiem u nich odpowiedź immunologiczną.

Preparat AstraZeneki podawany jest w dwóch dawkach: druga musi być podana między 4. a 12. tygodniem po pierwszej.

Polska powinna otrzymać - w ramach wspólnych unijnych zakupów - 16 milionów dawek preparatu.

Czym szczepionka AstraZeneki różni się od preparatów Pfizera i Moderny?

Jeśli preparat AstraZeneca/Oxford zyska akceptację Komisji Europejskiej, będzie trzecią szczepionką przeciw Covid-19 dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

21 grudnia zatwierdzona została szczepionka amerykańskiego Pfizera i niemieckiego BioNTechu, a 6 stycznia preparat amerykańskiej Moderny.

Szczepionki Pfizera i Moderny oparte są na technologii informacyjnego RNA (mRNA). Pozwala to komórkom wytwarzać nieszkodliwe fragmenty białek wirusowych, które organizm ludzki wykorzystuje do budowania odpowiedzi immunologicznej w celu zapobiegania naturalnym infekcjom lub zwalczania ich.

Szczepionki różnią się natomiast pod względem sposobu przechowywania i dystrybucji.

Preparat firmy Moderna może być przechowywany w wyższej temperaturze: wystarczy minus 15 stopni Celsjusza, podczas gdy w przypadku preparatu firmy Pfizer konieczne jest minus 70 stopni.

Co więcej, szczepionkę Moderny można przechowywać w lodówce przez miesiąc, preparat Pfizera trzeba wykorzystać w ciągu maksymalnie pięciu dni.

Szczepionka Pfizer/BioNTech wykazała skuteczność na poziomie 95 procent, preparat Moderny: na poziomie 94,1 procent.

Skuteczność szczepionki opracowanej przez koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego sięga 70 procent, ale przy zastosowaniu optymalnej dawki wzrasta do mniej więcej 90 procent.

To szczepionka wektorowa.

Jak wyjaśnia dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny: "W jej skład wchodzi niezjadliwy wirus, w który wbudowywany jest gen kodujący białko S koronawirusa. Chodzi o to, że ten niegroźny dla człowieka wirus służy temu, by do naszego organizmu przenieść gen koronawirusa, dzięki któremu zostanie wyprodukowane białko koronawirusa, przeciw któremu nasz organizm wytworzy przeciwciała ochronne. Szczepionka wektorowa (...) firmy AstraZeneca zawiera adenowirusa zwierzęcego (...)".

Ekspertka podkreśla, że "to wirusy, które nie będą namnażać się w organizmie, są niezakaźne i bezpieczne".

"Są takim nośnikiem i wektorem, który nadaje kierunek, jak i gdzie organizm człowieka ma wytworzyć białko wirusa, które jako antygen nauczy nasz układ immunologiczny, jak przygotować się w przyszłości do zwycięskiej walki z koronawirusem" - wyjaśnia.

Preparat AstraZeneki jest tańszy i łatwiejszy w dystrybucji od szczepionek Pfizera i Moderny: może być przechowywany w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza przez co najmniej sześć miesięcy.