15 stycznia to początek powszechnych zapisów na szczepienia przeciw Covid-19. W pierwszych dniach działania systemu rejestrować mogą się osoby po 80. roku życia. 15 stycznia rusza też formularz, w którym wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się. 22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia. Szczepienia osób z grupy pierwszej zaczną się 25 stycznia.

Szczepienia personelu szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

15 stycznia to data uruchomienia centralnej rejestracji, która umożliwia umawianie szczepień na konkretny termin dla seniorów. W pierwszej kolejności zapisywać mogą się osoby po 80. roku życia.

Od 15 stycznia wszystkie osoby od 18. do 69. roku życia będą mogły zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia przeciwko Covid-19. Dzięki temu będą mogły w pierwszej kolejności zarejestrować się na konkretny termin sczepienia.

Aby to zrobić trzeba będzie wejść na stronę internetową www.gov.pl/szczepimysie i kliknąć w klawisz: "zgłoszenie". Kolejnym krokiem będzie wypełnienie formularza i potwierdzenie zgłoszenia. Gdy rozpocznie się etap szczepień osoba, która zgłosiła gotowość do zaszczepienia, otrzyma maila, że ma wystawione e-skierowanie i wtedy będzie mogła w pierwszej kolejności zrejestrować się na konkretny termin szczepienia.

Warto pamiętać, że zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będzie można w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla naszej grupy i dostaniemy e-skierowanie.



22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia .

. Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla wszystkich osób powyżej 70. roku życia.





Do jakiej grupy należysz?

Szczepienia przeciw Covid-19 odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie.

Szczepienia zaczęto od osób z grupy zero. Są to pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Następnie mają ruszyć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.

Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Do grupy drugiej zaliczono osoby w wieku poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, a także te, które są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego odwiedzania placówek medycznych. Ponadto znalazły się tutaj osoby, których praca zapewnia funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są w większym stopniu na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

zaliczono osoby w wieku poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, a także te, które są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego odwiedzania placówek medycznych. Ponadto znalazły się tutaj osoby, których praca zapewnia funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są w większym stopniu na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Etap trzeci szczepień obejmuje pozostałe grupy. Będą w nim przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Planowane jest także powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej, w tym osób powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu Covid-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.



W ramach trzeciego etapu szczepieni będą również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.

Jak umówić się na szczepienie?

Są trzy kanały, którymi będzie można się umówić na konkretny termin szczepienia: przez internet, telefonicznie dzwoniąc pod numer 989 lub we własnej przychodni.

Od razu następuje umówienie na drugą szczepionkę. Potem dzień przed wizytą zarówno pierwszą, jak i drugą przychodzi jeszcze SMS z informacją przypominającą o tej wizycie i o szczepieniu - powiedział Dworczyk.

1. Całodobowa i bezpłatna infolinia - 989

Można zadzwonić samemu lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Kontakt z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcemy się zaszczepić w konkretnym punkcie szczepień, trzeba się z nim skontaktować.

Jeżeli w wybranym przez nas punkcie szczepień nie ma dogodnego terminu, trzeba zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą nam znaleźć inny pobliski punkt szczepień.

3. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko naszego miejsca zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie nam odpowiadał albo będziemy chcieli zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście - będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystamy z dostępnej wyszukiwarki i wskażemy dogodną dla nas datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Dla skorzystania z tego sposobu rejestracji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Jak założyć taki profil? >>>>PRZECZYTAJ TUTAJ<<<.



Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli mamy problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możemy skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Trzeba zapisać się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustalić dogodny termin. Dzwoniąc na infolinię 989 dowiesz się, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi.

Jak zgłosić chęć zaszczepienia się przez osoby w wieku 18-69 lat?

Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu). Na adres mejlowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mejlową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.

Szczepienia ruszyły 27 stycznia

W Polsce szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni) rozpoczęły się 27 grudnia. Szczepionka Comirnaty - jak informują jej producenci - muszą być przechowywane w ultra niskiej temperaturze minus 75 stopni C. Po wyjęciu ich z chłodni, przy zachowaniu temperatury od 2 do 8 stopni C., mogą być użyte do szczepienia tylko przez 120 godzin, czyli tylko przez 5 dni.



We wtorek trafiło do Polski 29 tys. dawek szczepionki firmy Moderna.