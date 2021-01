Osoby po 80. roku życia - to one od 15 stycznia mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko Covid-19. Rusza centralny system rejestracji. 22 stycznia zapisywać będą mogły się osoby po 70. roku życia. Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia. 15 stycznia rusza też formularz, w którym wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się. Gdzie będzie można się zaszczepić? Poniżej publikujemy listę punktów.

W każdym województwie jest po kilkaset punktów szczepień przeciw Covid-19. Lista jest aktualizowana na bieżąco

Jak umówić się na szczepienie?

Są trzy kanały, którymi będzie można się umówić na konkretny termin szczepienia:

przez internet,

telefonicznie dzwoniąc pod numer 989

lub we własnej przychodni.

Od razu następuje umówienie na drugą szczepionkę. Potem dzień przed wizytą zarówno pierwszą, jak i drugą przychodzi jeszcze SMS z informacją przypominającą o tej wizycie i o szczepieniu.

1. Całodobowa i bezpłatna infolinia - 989

Można zadzwonić samemu lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Kontakt z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcemy się zaszczepić w konkretnym punkcie szczepień, trzeba się z nim skontaktować.

Jeżeli w wybranym przez nas punkcie szczepień nie ma dogodnego terminu, trzeba zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą nam znaleźć inny pobliski punkt szczepień.

3. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko naszego miejsca zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie nam odpowiadał albo będziemy chcieli zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście - będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystamy z dostępnej wyszukiwarki i wskażemy dogodną dla nas datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Dla skorzystania z tego sposobu rejestracji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.



Mobilne zespoły dla potrzebujących

Szczepienia personelu szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Jeśli mamy problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możemy skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Trzeba zapisać się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustalić dogodny termin. Dzwoniąc na infolinię 989 dowiesz się, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi.

Poniżej zamieszczamy adresy 4 punktów z każdego miasta wojewódzkiego:

1. Wrocław:





- Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, tel. 71 33 49 731;

- Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, tel. 570 770 441;

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, te. 724 673 767;- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, tel. 71 733 16 00

- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej , ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa, tel. 71 306 44 19

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM - KLIKNIJ





2. Bydgoszcz:

- Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75 tel. 52 36 55 35610

- Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 5 tel. 26 14 17 309

- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Przychodnia Dermatologiczna i Chorób Zakaźnych ul. Karola Kurpińskiego 5 tel. 523 045 640

- Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 tel. 525 854 310



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM – KLIKNIJ

3. Lublin:



- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, tel. 81 53 74 122

- 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Racławickie 23, tel. 26 11 83 200

- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, tel. 81 72 86 451

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 53 30 034

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. LUBELSKIM - KLIKNIJ





4. Zielona Góra:





- Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Zyty 26, tel. 683 296 479

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, tel. 684 527 786

- Przychodnia Medycyny Pracy "POL-E-S" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jedności 59, tel. 684 530 100

- Przychodnia Lekarska "Sanus" NZOZ S.C., ul. Wyszyńskiego 99, tel. 531 944 757

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. LUBUSKIM - KLIKNIJ





5. Łódź:

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. 42 25 16 249

- Centrum Medyczne - Szpital Świętej Rodzin, ul. inż. pilota Wigury, tel. 42 25 49 600

- Caritas Archidiecezji Łódzkiej, al. marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26, tel. 573 216 699

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63, tel. 42 27 27 801

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, ul. Gdańska 117a, tel. 42 63 65 355



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. ŁÓDZKIM - KLIKNIJ





6. Kraków:



- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, ul. Galicyjska 9, tel. 12 64 68 502

- Punkt szczepień Centrum Medyczne "Ujastek", ul. Ujastek 3, tel. 12 68 33 844

- 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12 63 08 323

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, tel. 4003310



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. MAŁOPOSLKIM - KLIKNIJ





7. Warszawa:



- Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Sandomierska 5/7, tel. 477 213 420

- Szpital Praski P.W. Przemienienia Pańskiego, Aleja "Solidarności" 67, tel. 22 55 51 185

- Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, tel. 261 817 696; 261 817 697

- Szpital SOLEC, ul. Indiry Gandhi 14, tel. 22 12 02 902

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. MAZOWIECKIM - KLIKNIJ



8. Opole:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44, tel. 77 40 11 147

- 116. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wróblewskiego 46, tel. 261 625 825

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu, ul. Katowicka 91-93, tel. 789 409 796

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", ul. Waryńskiego 30, tel. 77 44 12 072

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. OPOLSKIM - KLIKNIJ





9. Rzeszów:



- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, tel. 17 86 64 701

- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Langiewicza 4, tel. 261 155 909

- Asklepios B.P. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Podwisłocze 22a, tel. 17 85 03 710

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Hetmańska 120, tel. 17 85 46 028



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. PODKARPACKIE - KLIKNIJ

10. Białystok:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Białymstoku Im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, tel. 477 104 004

- Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, tel. 85 67 51 905

- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 74 50 547

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15a, tel. 85 83 18 950

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. PODLASKIE - KLIKNIJ





11. Gdańsk:



- 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, tel. 58 50 04 610

- Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, tel. 58 34 91 605

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 43/6, tel. 58 30 98 200

- Szpitale Pomorskie, ul. Smoluchowskiego 18, tel. 58 34 15 310



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. POMORSKIM - KLIKNIJ





12. Katowice:

- Katowickie Centrum Onkologii, ul. Józefowska 119, tel. 32 42 00 420

- Szpital MSW w Katowicach, ul. Głowackiego 10, tel. 32 78 27 305

- Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, tel. 32 34 34 101

- Pro Familia Poradnia Wielospecjalistyczna, ul. Łętowskiego 16a, tel. 605 746 324



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. ŚLĄSKIM - KLIKNIJ





13. Kielce:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 41 26 04 200

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, tel. 512 044 282

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, tel. 41 36 74 321

- Szpital Kielecki św. Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Robotnicza 1, tel. 41 26 71 500



WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. ŚWIETOKRZYSKIM - KLIKNIJ





14. Olsztyn:



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, al. Wojska Polskiego 37, tel. 89 53 98 240

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, tel. 89 53 93 388

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Al. Warszawska 30, tel. 89 52 45 392

- Przychodnia Lekarska Anna Kowenicka NZOZ, ul. Głowackiego 28, tel. 89 52 77 393





WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE - KLIKNIJ





15. Poznań:

- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szylinga 1, tel. 508 009 008

- Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Głogowska 14, tel. 61 85 49 121

- Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, tel. 790 660 663

- Szpital i Przychodnia Medica Celsus, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 602 133 845





WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. WIELKOPOLSKIE - KLIKNIJ







16. Szczecin:



- 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piotra Skargi 9-11, tel. 26 14 55 800

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 91 42 53 010

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, ul. Kopernika 18, tel. 91 43 49 200

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91 43 49 200

WSZYSTKIE PUNKTY SZCZEPIEŃ W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE - KLIKNIJ

Szczepienia ruszyły 27 stycznia

W Polsce szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni) rozpoczęły się 27 grudnia. Szczepionka Comirnaty - jak informują jej producenci - muszą być przechowywane w ultra niskiej temperaturze minus 75 stopni C. Po wyjęciu ich z chłodni, przy zachowaniu temperatury od 2 do 8 stopni C., mogą być użyte do szczepienia tylko przez 120 godzin, czyli tylko przez 5 dni.



We wtorek trafiło do Polski 29 tys. dawek szczepionki firmy Moderna.