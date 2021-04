Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zarejestrował się na szczepienie przeciw Covid-19. „Dzisiaj dzień naszego rocznika, właśnie zarejestrowałem się na szczepienie, a Ty?” - napisał prezydent.

Od piątku na szczepienie przeciwko Covid-19 mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

"Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!?" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze.



W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy rocznik. Odpowiednio: 23 kwietnia jest to rocznik 1972, a 24 kwietnia będzie to rocznik 1973.



Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia zapisywać na szczepienia będą mogły się dwa roczniki. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.



Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

Zobacz również: Premier zaszczepi się AstraZeneką

Harmonogram rejestracji

Harmonogram zapisów na szczepienie dla kolejnych roczników / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Twitter

Harmonogram rejestracji:



- poniedziałek 26 kwietnia będą się mogły zarejestrować osoby urodzone w latach 1974-1975,

- wtorek 27 kwietnia roczniki 1976 i 1977,

- w środę 28 kwietnia urodzeni w 1978 i 1979 roku,



- w czwartek 29 kwietnia roczniki 1980 i 1981,



- w piątek 30 kwietnia - 1982 i 1983,



- w sobotę 1 maja urodzeni w latach 1984-1985,



- w poniedziałek 3 maja będą mogli się zarejestrować roczniki 1986 i 1987,

- we wtorek 4 maja urodzeni w latach 1988-1989,

- w środę 5 maja z lat 1990 i 1991,

- w czwartek 6 maja ci urodzeni w 1992 i 1993 roku,

- w piątek 7 maja roczniki od 1994 do 1996,

- w sobotę 8 maja urodzeni pomiędzy 1997 a 1999 roku,

- w niedzielę 9 maja roczniki od 2000 do 2003.

W środę 28 kwietnia uruchomiona zostanie rejestrację dla osób między 30. a 39. rokiem życia, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza. To ponad 400 tys. osób.

4 maja rozpocznie się natomiast rejestracja osób między 18. a 29. rokiem życia, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia.





Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Jak można się zarejestrować?

Jedna z możliwości zapisu to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy to numer +48 22-62-62-989. Wystarczy podać numer PESEL, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba zostawiać numeru telefonu, ale jeśli się to zrobi, to na wskazany numer otrzyma się smsa z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.



Drugi sposób na umówienie wizyty to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Warunkiem jest jednak posiadanie profilu zaufanego. Można go założyć online, np. przez bankowość internetową, jeśli bank daje nam taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę banku lub zadzwonić na jego infolinię, aby uzyskać szczegółowe informacje. Na stronie banku powinna być zakładka służąca zakładaniu profilu zaufanego. Można go też potwierdzić za pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.



Zgłaszający chęć zaszczepienia przez e-Rejestrację otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, może wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się smsa z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą - przypomnienie.



Na szczepienie można się też zapisać, wysyłając smsa na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: Szczepimysie. System przesyła prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Następnie proponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Wystarczy w treści napisać "tak", jeśli akceptujemy podane informacje. W przeciwnym wypadku - odpowiedzieć "nie". Wtedy przesyłana jest kolejna opcja z datą i miejscem. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa rejestrację.



Po umówieniu dogodnego terminu i lokalizacji na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie. Warto pamiętać, by nie odpowiadać na smsy z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy.



Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.