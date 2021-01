25 stycznia koncerny Pfizer i BioNTech mają powrócić do pierwotnego harmonogramu dostaw szczepionek przeciwko Covid-19 do Unii Europejskiej, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatu. Taka informacja przekazana została w oficjalnym komunikacie na stronach BioNTechu. Wcześniej Pfizer zapowiedział, że konsorcjum zmniejszy tymczasowo dostawy szczepionek do Europy.

