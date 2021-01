Ponad 200 tys. zarejestrowanych osób - to bilans pierwszego dnia zapisów na szczepienia przeciwko Covid-19 dla rocznika 1941 i z roczników niższych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że do tej pory zaszczepionych zostało już łącznie 410 tys. osób.

Zdjęcie ilustracyjne / MARKO DJOKOVIC / PAP/EPA

O północy ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Potrwają one do 21 stycznia. Do wyboru seniorzy mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Termin można zarezerwować telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.

Większość seniorów w wieku 80+ wybrała drogę telefoniczną. Łącznie do wieczora, jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz w Ministerstwie Zdrowia, liczba zarejestrowanych na szczepienia przekroczyła 200 tys.



Zdecydowanie najrzadziej seniorzy rejestrują się przez internet. Tak zrobiła jedna na dziesięć osób w wieku 80+. Jak ustalił nasz dziennikarz, osoby które wybierają rejestrację telefoniczną częściej dzwonią bezpośrednio do swojej przychodni niż na ogólną infolinię Narodowego Programu Szczepień.

Od północy na numer 989, czyli numer infolinii w sprawie rejestracji seniorów na szczepienia, zadzwoniło ponad 630 tys. osób.

Trwają szczepienia w Polsce

W Polsce 27 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni).

W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

15 stycznia w całej Polsce ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

Według danych resortu zdrowia do tej pory przeciwko Covid-19 zaszczepiło się już 410 480 osób. Najwięcej, bo ponad 8 tys. na Mazowszu. Ponad tysiąc dawek zostało zutylizowanych. Zarejestrowano 91 niepożądanych odczynów. Szczegółowe dane możecie sprawdzić na poniższych wykresach.

Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia w 6 tys. punktów w całej Polsce.

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS-ów.

