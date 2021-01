"W najbliższy poniedziałek otrzymamy o 40 proc. mniej szczepionek od firmy Pfizer, zmniejszone ilości będą dostarczane przez 3-4 tygodnie, potem będą zwiększone dostawy" - takie informacje od firmy Pfizer przekazał w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Amerykański koncern Pfizer, który razem z niemieckim BioNTechem są producentami szczepionki przeciwko Covid-19, przekazał, że zamierza znacząco zwiększyć produkcję Comirnaty. Będzie starał się wyprodukować w tym roku 2 mld dawek preparatu, a więc o 700 mln więcej, niż pierwotnie zakładano.

"Zmiany w dostawach szczepionki podyktowane są zwiększaniem mocy produkcyjnych; chcemy dostarczyć w 2021 r. więcej szczepionek, niż pierwotnie zakładano" - napisał Pfizer w oświadczeniu.



"W ramach działań niezbędnych do zwiększania mocy produkcyjnych, musimy odpowiednio zmodyfikować proces produkcji i dostosować nasz zakład, co będzie wymagało uzyskania dodatkowych zezwoleń. Chociaż będzie to miało przejściowy wpływ na dostawy realizowane na przełomie stycznia i lutego, spowoduje znaczne zwiększenie liczby dawek dostępnych dla pacjentów pod koniec lutego i w marcu" - podkreśla firma.

Dostępność preparatu ma wzrosnąć od końca lutego - w najbliższych tygodniach jednak dostawy będą mniejsze.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wieczorem w telewizji zapowiedział, że "w poniedziałek otrzymamy o 40 proc. mniej szczepionek od firmy Pfizer".

My usłyszeliśmy i była to ustnie przekazana informacja. Co do innych dostaw jeszcze nie mamy informacji - powiedział Dworczyk.



Przyjdzie 60 procent, taka była informacja przekazana nam telefonicznie - mówił szef KPRM.

Deklaracja składana również telefonicznie przez przedstawicieli firmy Pfizer mówiła o 3-4 tygodniach, potem w kolejnych tygodniach te dostawy miały być zwiększone, tak aby pierwszy kwartał zakończyć tą samą liczbą szczepionek która była zakładana - zakomunikował Dworczyk, dopytywany jak długo to potrwa.



Cała sytuacja, dodał, "rodzi szereg problemów natury logistycznej w najbliższych tygodniach".



25 stycznia ruszy w Polsce program szczepień populacyjnych, natomiast na pewno będziemy musieli zmodyfikować plan szczepień. Czekamy cały czas na precyzyjne informacje od firmy Pfizer - zapowiedział Dworczyk.

Szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce

W Polsce 27 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni).

W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

15 stycznia w całej Polsce ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat . Potrwa ona do 21 stycznia. Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia w 6 tys. punktów w całej Polsce.

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS-ów.

