Komisja Europejska poinformowała, że ograniczenie dostaw szczepionek przeciw Covid-19 przez firmę Johnson & Johnson do krajów członkowskich UE jest tylko tymczasowe. Jak podkreśla KE, koncern deklaruje, że wywiąże się z umowy w sprawie dostaw na 2021 rok.

Kraje członkowskie zostały poinformowane o pewnych opóźnieniach w dostawie dawek Johnson & Johnson i wyraziły swoje zaniepokojenie - powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE.

Jest to tymczasowe zmniejszenie dostaw i możemy spodziewać się wkrótce wzrostu dostaw dawek. Nadal pracujemy w oparciu o założenie, że otrzymamy uzgodnioną liczbę dawek (w tym roku - PAP) - dodał.



Jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson można przechowywać w zwykłej lodówce. Z badań wynika, że zapobiega ona ciężkiemu przebiegowi Covid-19, a z czasem jej skuteczność wzrasta. Preparat może być podawany osobom w wieku powyżej 18 lat.



Szczepionkę opracowały firma Janssen Pharmaceutica (będąca częścią globalnego koncernu Johnson & Johnson) oraz specjaliści z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Prace ruszyły już w styczniu roku 2020. W marcu rząd USA przekazał 456 milionów dolarów na rozwój i produkcję szczepionki.



Szczepionka Johnson & Johnson wykorzystuje tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi układu oddechowego (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.