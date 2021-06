​2673 osoby skorzystały w Małopolsce z weekendowej akcji szczepień "Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską" zorganizowanej w Kluczach na Pustyni Błędowskiej, Krynicy-Zdroju, Szczawnicy i Zakopanem. Chętni przyjmowali jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas briefingu prasowego przed plenerowym punktem szczepień przeciwko Covid-19 na Krupówkach w Zakopanem. / Grzegorz Momot / PAP

Pierwszego dnia akcji, w sobotę na szczepienie zdecydowało się łącznie 1295 osób, a w niedzielę preparat przyjęło 1378 osób. Najwięcej szczepień - 800, wykonano w punkcie zorganizowanym na Pustyni Błędowskiej.

W niedzielę wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził trzy mobilne punkty szczepień w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy i Zakopanem. Wszędzie tam wojewoda dziękował władzom samorządowym za zaangażowanie w organizację mobilnych punktów i zachęcał do przyjmowania szczepień.



Lekarstwem na to, aby zapomnieć o tych trudnych chwilach jest szczepionka. Nie chcemy, aby pojawiła się czwarta fala pandemii - przekonywał w Zakopanem Kmita i dodał: Abyśmy mogli w pełni korzystać z atrakcji turystycznych, potrzebne są szczepienia.



Przy mobilnych punktach szczepień zorganizowano także dodatkowe atrakcje mające zachęcić turystów do przyjęcia preparatów. Na zakopiańskich Krupówkach np. zorganizowano występy zespołów góralskich.

W całej Małopolsce wykonano już ponad 2 mln szczepień przeciw COVID-19.