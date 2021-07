Zachęty finansowe za każdy kolejny procent zaszczepionych pacjentów. Taki plan - jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - zakłada system premii dla lekarzy rodzinnych, który dziś ma ogłosić rząd.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Lekarze rodzinni mają dzwonić do swoich niezaszczepionych pacjentów i odpowiadać na ich wątpliwości. Tymczasem my to już zrobiliśmy. I to nie zadziałało - komentuje wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Wojciech Pacholicki.

Możemy zadzwonić po raz piąty do tego samego pacjenta, tylko że efekt tego będzie niewielki i zrobimy to kosztem czegoś innego, bo jeszcze musimy ludzi leczyć w tak zwanym międzyczasie - tłumaczy Pacholicki.

Lekarze rodzinni, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, oczekują szerokiej akcji edukacyjnej na temat szczepień, która dotrze do setek tysięcy osób. Obawiają się, że jeśli nowy system nie zachęci do zgłoszenia się po preparat nowych osób, odpowiedzialność spadnie właśnie na nich.

W Polsce wykonano ponad 33,2 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 16,6 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 17,8 mln osób.