W internetowej części rozmowy Krzysztof Ziemiec pytał prymasa Polski Wojciecha Polaka, o to, czy tuż przed czwartą falą pandemii, kościół planuje aktywnie włączyć się w promocje szczepień. Arcybiskup stwierdził, że szczepienia to jedyna droga do pokonania koronawirusa.

