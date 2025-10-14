10 zastępów strażaków walczy z pożarem opuszczonego budynku biurowego na terenie dawnej fabryki mebli w Sulechowie w województwie lubuskim. W chwili przyjazdu strażaków na miejsce pożarem objęta była tylko pierwsza kondygnacja budynku, jednak ze względu na drewnianą konstrukcję ogień szybko się rozprzestrzenił i doprowadził do zawalenia się dachu.

Groźny pożar w Lubuskiem, zawalił się dach. W środku byli ludzie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, z budynku ewakuowano mężczyznę, który poinformował, że przebywał tam razem z dwiema innymi osobami.

Co do jednej z tych osób, udzielono nam informacji, że ewakuowała się sama. Nie ma potwierdzenia, jeśli chodzi o trzecią osobę. Na tyle, na ile udało się przeszukać obiekt, zanim zawalił się dach, nie znaleziono trzeciej osoby - przekazał RMF FM st. kpt. Piotr Kowalski z zielonogórskiej straży.

Obecnie nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru, a dym, który wydobywa się z budynku, nie zagraża mieszkańcom okolicy.