05:57

Kilka tysięcy osób musi opuścić swoje domy w Czeskim Cieszynie. Władze miasta zdecydowały nad ranem w niedzielę o rozpoczęciu ewakuacji dzielnicy położonej przy wzbierającej Olzie. Ewakuacja ma charakter prewencyjny, rzeka nadal jest w korycie.

To duży obszar od rzeki Olzy do rzeźni. Dotyczy to kilku tysięcy osób. Zakładamy, że część z nich uda się w bezpieczne miejsce do swoich bliskich. Inni mają przenieść się do szkoły podstawowej na ulicy Śląskiej. Przygotowujemy też inne ośrodki ewakuacyjne - powiedziała rzeczniczka miasta Natasza Cibulkova.

05:54

Dramatyczna sytuacja jest też w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku. Jak przekazała nam słuchaczka, woda wlała się tam już do domów. Gdy się obudziliśmy, woda była po kolana na posesji. Teraz ludzie mają już wodę w domach - mówiła RMF FM.

05:50

Myślałem, że uda nam się obronić przed tą powodzią, ale kiedy kilka godzin temu zorientowaliśmy się, że mamy stracony Ośrodek Sportu i Rekreacji, w który w ostatnim czasie zainwestowaliśmy kilka milionów złotych, zdałem sobie sprawę, że tę batalię przegraliśmy - mówił w nocy reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu burmistrz Kłodzka.

Dodał, że rzeka, która przekroczyła już poziom 6 metrów, prawdopodobnie przekroczy stan 6 m 55 cm, który odnotowano w 1997 roku.