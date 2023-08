Czy w środę polscy koszykarze powtórzą swój sukces? Biało-Czerwoni wygrali już z Węgrami oraz z Bośnią i Hercegowiną. Przed nimi mecz z Portugalią. Nasi od niedzieli walczą w Gliwicach w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Trzymamy kciuki, a Was już teraz zapraszamy na piątkowe mecze półfinałowe. Poniżej dowiecie się, jak je zdobyć!

Polak Andrzej Pluta (P) i Amar Gegic (L) z Bośni i Hercegowiny podczas meczu w turnieju prekwalifikacji IO 2024 koszykarzy w Gliwicach, 14 bm / Zbigniew Meissner / PAP

Polska, Węgry, Bośnia i Hercegowina albo Portugalia - koszykarze tylko jednego z tych krajów dostaną prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Walczą o to od niedzieli w Gliwicach w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

Biało-Czerwoni jak do tej pory wygrali z Węgrami 83:81 oraz Bośnią i Hercegowiną 85:76.

Polaków czeka jeszcze spotkanie z Portugalią (16 sierpnia, godz. 18:00).

Półfinały zaplanowano na 18 sierpnia, a dwa dni później odbędzie się finał.

Tylko zwycięzca turnieju otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku.

NIEDZIELA, 13 sierpnia

godz. 13:30: POLSKA - Węgry - 83:81 (19:19, 19:13, 21:28, 24:21)

godz. 16:30: Bośnia i Hercegowina - Portugalia 84:75 (17:24, 20:16, 21:14, 26:21)

PONIEDZIAŁEK, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia 74:86 (21:22, 21:26, 23:19, 9:19)

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA 76-85 (27:19, 23:18, 20:18, 15:21)

ŚRODA, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

PIĄTEK, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

NIEDZIELA, 20 sierpnia

godz. 14:15: finał

My już teraz zapraszamy Was na PIĄTKOWE spotkania. Mamy dla Was bilety!

Przypomnijmy, 18 sierpnia w Gliwicach odbędą się dwa mecze półfinałowe.

Pierwszy rozpocznie się o 17:30, drugi o 20:30.

Mamy nadzieję, że zobaczymy w nich grę Polaków.

Na Wasze wpisy czekamy do środy do godz. 24:00.

Ze szczęśliwcami, którzy zdobędą bilety, będziemy kontaktować się mailowo.