Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w katowickim Spodku Izrael 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. Gospodarze, którzy wcześniej wygrali ze Słoweńcami, zajmują drugie miejsce w grupie D, za Francuzami, którzy również mają dwie wygrane.

Katowice, 30.08.2025. Polacy Jordan Loyd i Andrzej Pluta oraz Yam Madar z Izraela / Jarek Praszkiewicz / PAP

Zobacz również: Brazylia za mocna dla Polski w Memoriale Wagnera

Ponownie w polskim zespole najskuteczniejszy był polski koszykarz amerykańskiego pochodzenia Jordan Loyd, który uzyskał 27 pkt. Kapitan Mateusz Ponitka miał double-double - 16 pkt i 11 zbiórek.

W grupie A wicemistrz globu Serbia pokonała 84:80 Łotwę, współgospodarza mistrzostw Europy i piątą drużynę MŚ 2023, i odnosząc trzecie zwycięstwo w gr. A zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Lider ekipy z Bałkanów Nikola Jokic (Denver Nuggets) zdobył rekordową w karierze liczbę punktów w Eurobaskecie - 39.Miał też 10 zbiórek i cztery asysty, zaś wskaźnik efektywności środkowego wyniósł 42.

Liderem gospodarzy był były gracz NBA Davis Bertans (obecnie Dubai BC), który miał 16 pkt i 10 zbiórek. Łotysze mają nadal tylko jedno zwycięstwo, podobnie jak Estończycy, prowadzeni przez trenera Heiko Rannulę, mistrza Polski z Legią Warszawa. Ci ostatni cieszyli się w sobotę z pierwszej wygranej - z Czechami 89:75.

Mistrzów świata Niemców do wygranej nad niepokonaną Litwą 107:88 w grupie B w Tampere poprowadził tercet: Dennis Schroeder - 26 pkt i 6 asyst, Franz Wagner - 24 pkt i 7 zbiórek oraz Daniel Theis - 23 pkt i 6 zbiórek. Niemcy są także pewni udziału w 1/8 finału.

W katowickim Spodku Francja, wicemistrz olimpijski i Starego Kontynentu, pokonała Słowenię 103:95 odnosząc drugie zwycięstwo. Luka Doncic z LA Lakers zdobył 39 punktów. Rozgrywający Francuzów, zawodnik Żalgirisu Kowno, Sylvain Francisco, miał 32 pkt i 7 asyst. Za porażkę z Gruzją 69:83 swoim kibicom zrewanżowali się w sobotę Hiszpanie. Obrońcy trofeum wygrali w grupie C z Bośnią i Hercegowiną 88:67.

Zobacz również: Magdalena Fręch za burtą US Open



