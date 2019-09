Członkowie wyprawy programu Polski Himalaizm Zimowy na Lhotse (8516 m) od soboty są już w bazie pod tym czwartym co do wysokości szczytem Ziemi. Dotarli tam po kilkudniowym trekkingu. Teraz czeka ich aklimatyzacja. "Ruszamy na sześciotysięcznik Lobuche, który jest tutaj w pobliżu. Będą dwie grupy. Rano wyruszyła pierwsza, czteroosobowa" - mówi dla RMF FM z bazy pod Lhotse i Mount Everestem członek ekspedycji i jej rzecznik Oswald Rodrigo Pereira. Polscy himalaiści przygotowują się do zaplanowanej na przełom 2020 i 2021 roku kolejnej zimowej wyprawy na K2.

