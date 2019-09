​Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt otrzymało zgłoszenie o pytonie tygrysim w jednym z oświęcimskich mieszkań. Przerażony mężczyzna odkrył nieproszonego gościa w swojej sypialni, kiedy szykował się do snu. Złapany przez OTOZ wąż trafił do domu tymczasowego, a następnie wrócił do właściciela.

