Michał Dworczyk potwierdził w Polsat News, że do kancelarii premiera dotarł list od skazanego za aferę taśmową Marka Falenty. "Jest to podobny list do tych rozsyłanych ostatnio do różnych polityków, urzędników, o których to listach piszą ostatnio media" - dodał. "Znajdują się w nim różne insynuacje" - podkreślił szef KPRM.

Marek Falenta /Tytus Żmijewski /PAP

